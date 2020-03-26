Миру предрекли эпоху 20-долларовой нефти

26.03.2020, 16:16, Новости дня

Ценовая война, разразившаяся между Москвой, Эр-Риядом и Вашингтоном, грозит миру наступлением эпохи нефти по 20 долларов за баррель, пишет японская газета «Нихон кэйдзай».

«Три столпа – США, РФ и Саудовская Аравия – затеяли спор о том, кто кого перетерпит, поставив на кон гегемонию на рынке нефти, и от этого страдают другие нефтедобывающие страны. Повсюду признаки банкротства. Перспективы для роста цен отсутствуют», – передает текст статьи издания РИА «Новости».

Газета отмечает, что от этой ситуации, которая наложилась на пандемию коронавируса, пострадают и другие производители нефти, в том числе Венесуэла, Иран и африканские члены ОПЕК.

«При этом президент РФ Владимир Путин пристально наблюдает за американской сланцевой нефтью. Вряд ли он станет сближаться с Саудовской Аравией. Пока троица соревнуется в том, кто дольше продержится, члены ОПЕК могут начать откалываться от организации, поскольку они не смогут поддерживать этот темп», – считает издание.

В итоге, считает газета, ОПЕК снова может стать организацией, в которую входят только нефтедобывающие страны Персидского залива.

В четверг цена нефти Brent снизилась на 0,62%, составив 27,22 доллара за баррель из-за растущих опасений за падение спроса на фоне коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД писала, как коронавирус изменит мировой рынок нефти.