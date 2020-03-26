В Москве побит температурный рекорд 1973 года

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26.03.2020, 16:16, Новости дня

Температура воздуха в Москве установила рекорд для 26 марта, в 15.00 в столице было плюс 16 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В 15.00 плюс 16 градусов нагрело в Москве, рекорд для этого дня обновлен», – сказал Леус, передает РИА «Новости».

Он отметил, что воздух может прогреться еще немного, потому финальный показатель максимальной температуры для этого дня может быть ещё больше.

Отметим, ранее температурные рекорды установились в начале марта. Кроме того, синоптики пообещали москвичам комфортное малиновое лето.



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