Деми Ловато завела новый роман в разгар пандемии

26.03.2020, 16:15, Разное

Чрезвычайное положение в мире заставило большинство людей поставить свои дела на паузу. Однако на дела сердечные Деми Ловато это никак не повлияло. Как сообщает издание People, несколько недель назад певица завела новые отношения – с 28-летним актером Максом Эрихом. Поклонники приписали звездам роман после их активности в социальных сетях друг у друга и публикации певицей поста о поиске любви в непростые времена, на которую Макс также отреагировал. А после папарацци заметили их вместе во время шопинга. На Деми была защитная медицинская маска, но узнать ее не составило труда.

Деми Ловато и Макс Эрих (слева) Новый бойфренд Деми – Макс Эрих Деми ЛоватоПоследние отношения Деми Ловато, о которых было известно общественности, завершились в декабре прошлого года. Она порвала с 25-летним манекенщиком Остином Уилсоном и заявила, что в новый год вступает в статусе свободной женщины. Судя по всему, новый роман Деми успела закрутить в разгар карантина, ведь еще в начале марта на шоу Эллен Дедженерес она рассказывала, что проводит свои субботние вечера в одиночестве.

Какое-то время я сидела в приложениях для знакомств, но потом поняла, что я тот человек, который способен быть один, сражаться со своей грустью в одиночестве, я не могу позволить кому-то решать мои проблемы за меня.

Проблемы, о которых Деми вела речь, связаны с ее реабилитацией после пережитой драмы несколько лет назад. В ночь на 25 июля 2018 года друзья обнаружили Деми Ловато без сознания – она была госпитализирована в одну из больниц Лос-Анджелеса с передозировкой. После этого певица несколько месяцев лечилась в реабилитационной клинике.

Ловато не стесняется говорить о том, через что прошла, чтобы помочь всем тем, кто находится в похожей ситуации.

Кроме всех вредных привычек, у меня еще и биполярное расстройство. Но мне не нравится, что люди превращают это в ярлык и вешают его на тебя. Это то, что у меня есть, а не то, кем я являюсь. Я использую свой голос не только для того, чтобы петь. Я использую его, чтобы говорить о психических расстройствах. Весь мир знает, что я ничего не скрываю,- говорит она.