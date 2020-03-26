Карантин – не отпуск: Криштиану Роналду обвиняют в том, что он слишком хорошо проводит время в самоизоляции

26.03.2020, 16:15, Разное

Дистанцироваться от внешнего мира, скрывшись в просторах своего необъятного семиэтажного особняка на Мадейре, Криштиану Роналду решил еще до того, как это стало очевидной необходимостью для всех остальных звезд. Плюсы в самоизоляции в виде массы свободного времени, которое можно посвятить себе любимому, он также нашел до того, как позитивные духоподъемнические ролики звезд #Stayathome стали мейнстримом.

Однако вместо похвалы за осознанность Роналду получил массу критики. От “хейтеров” на футбольных форумах до людей авторитетных – как то экс-президент его клуба “Ювентус” Джованни Коболли Джильи, обвиняют Криштиану в том, что карантин он с радостью принял за отпуск.

Ситуация в “Ювентусе” усложнилась, когда уехал Роналду. Он сказал, что едет к матери, а сам только и делает, что фотографируется у огромного бассейна. Была сделана уступка для Роналду, потом Игуаин также поехал к своей матери, кто-то еще отправился то туда, то сюда, и ситуация ухудшилась. Они все должны были остаться в расположении “Ювентуса”, как и игроки “Интера”,

– рассказал в радиоэфире Radio Punto Nuovo экс-президент клуба Джильи, не уточняя, чем должен был заниматься в Италии Роналду, учитывая повсеместно введенный на территории страны карантин и отмену матчей национальной лиги. Криштиану Роналду

На Мадейре Криштиану не только удалось укрыться от бушующей эпидемии коронавируса, но и нашлось время подумать о своей спортивной судьбе. Так, по информации издания Diario Gol, футболист намеревается уйти из “Ювентуса” и рассматривает в качестве новых команд – французский ПСЖ и английский “Манчестер Юнайтед” – оба клуба сделали португальцу предложения. Новости о возможном переходе Роналду из итальянского клуба начали появлятся 22 марта, после того как “Ювентус” намерился сократить зарплату Роналду, чтобы оптимизировать расходы на время паузы в чемпионате Италии из-за пандемии. Полагается, что в результате этих операций годовой заработок Криштиану может снизиться на 10 миллионов евро.

На данный момент Роналду находится на второй строчке самых высокооплачиваемых футболистов мира с зарплатой в 4,5 миллиона евро в месяц. На первом месте – Лионель Месси, который получает почти в два раза больше – 8,3 миллиона евро в месяц в своем клубе “Барселона”.