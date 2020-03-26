В Беларуси задержан журналист-расследователь “Ежедневника” Сергей Сацук. Ранее он заявлял об угрозах

26.03.2020, 16:12, Новости дня

Главный редактор белорусского издания “Ежедневник” Сергей Сацук задержан в Минске 25 марта сотрудниками Департамента финансовых расследований. Его коллеги считают задержание местью коррупционеров. Днем 26 марта в редакции “Ежедневника” прошел обыск.

Сацука задержали на улице по дороге в магазин, рассказала “Нашай Ніве” его супруга. По ее словам, двое мужчин показали удостоверения Департамента финансовых расследований. Позже она сообщила БелаПАН, что в отношении ее супруга возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 УК (“Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере”). Что могло стать причиной задержания, она не знает. По ее словам, Сергей в последнее время не занимался какими-то громкими темами.

Сергей Сацук известен как журналист-расследователь. Его последнее громкое ​расследование, опубликованное в августе 2018 года, касалось поставок в Беларусь не зарегистрированной на тот момент вакцины “Эупента”. 23 марта 2020 года “Ежедневник” опубликовал колонку Сергея Сацука “Кто сеет панику вокруг коронавируса, президент или сайты и каналы?” В материале автор скептически высказывался об официальной статистике по коронавирусу в Беларуси и информировании населения.

В августе 2019 года Сергей Сацук в интервью БелаПАН заявил, что получал угрозы из-за своей деятельности. “После выхода первой из двух статей о коррупции [в Минздраве] ко мне пришел неожиданный человек, не буду пока раскрывать его имя. Он прямо мне сказал: если не остановлюсь, меня либо грохнут, либо посадят”, – рассказал тогда Сацук. После этого он решил не публиковать второй материал, где разоблачались финансовые схемы, из-за беспокойства “о безопасности семьи”.

Родные вспоминают, что как раз в августе 2019 года на государственном телеканале “Беларусь 1” вышел репортаж о том, что Сергей Сацук и “Ежедневник” публикуют заказные репортажи. Брат журналиста Александр рассказал белорусской службе Радио Свобода, что и ему, и Сергею угрожали, что их либо убьют, либо взорвут.

Предчувствуя угрозу, журналист еще ранее попросил опубликовать свое письмо на случай, если он будет задержан. Текст письма 26 марта публикует “Еврорадио”. В нем Сергей Сацук рассказывает о причинах, по которым может быть задержан, и об угрозах, которые получил от “гонца” – представителя бизнесмена из сферы здравоохранения.

“Он передал мне, что люди ему конкретно сказали, что терпение у них закончилось, что в Беларуси человеческая жизнь и человеческая свобода ничего не стоят, что им легче заказать человека, чем покупать билеты на острова”.

Журналист поясняет, что в ходе последнего расследования “пытался вызвать на откровенный разговор человека и взять у него генеральное интервью”. По словам Сацука, он “немного провокационно” написал ей, что может перенести дату публикации и дать ей время, чтобы купить билеты на какой-нибудь остров. После этой статьи к нему пришел “гонец”. “Мне объяснили, что в Беларуси я остался один такой возмутитель спокойствия”, – пишет Сацук в своем обращении.

Редакция “Ежедневника” опубликовала заявление в связи с задержанием главного редактора. В издании считают, что это месть коррупционеров, которых разоблачал Сацук.

Сергей Сацук – член ОО “Белорусский ассоциация журналистов”, главный редактор издания “Ежедневник”. Работал также редактором отдела права, происшествий и журналистских расследований “Белорусской деловой газеты”.