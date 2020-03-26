 

Huawei может выпустить смартфон с окружающей основную камеру сенсорной панелью

26.03.2020, 16:09, Разное

Китайский технологический гигант Huawei может выпустить смартфон с окружающей основную камеру сенсорной панелью. Данные о разрабатываемой компанией новинке появились в базе WIPO (Всемирная организация интеллектуальной собственности).
Согласно описанию из патентной документации, в одной из новых моделей гаджетов от Huawei может применяться инновационное решение с использованием на тыльной стороне корпуса кольцеобразного сенсорного дисплея, окружающего модуль основной камеры. Последний, предположительно, оборудуют четырьмя датчиками, но вот об их разрешении информация пока отсутствует.

На дополнительной круглой сенсорной панели будут выводиться определённые данные, к примеру, о входящих и пропущенных звонках или сообщениях. С помощью данного дисплея пользователи получат возможность выполнять некоторые действия – реагировать на вызовы, управлять масштабированием и другими. Эксперты прогнозируют применения нового решения в модели Huawei Mate 40, премьера которого может состояться уже осенью текущего года.



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