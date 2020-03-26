За нарушение режима самоизоляции к ответственности в РФ привлечены более 500 человек
26.03.2020, 16:08, Новости дня
В РФ более 500 человек нарушили режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса, заявили в МВД.
Все нарушители привлечены к административной ответственности, заверили в ведомстве, передает ТАСС.
В четверг премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство вводит санкции в виде штрафов для тех физических и юридических лиц, кто, проявляя «редкое легкомыслие», отказывается соблюдать правила карантина и другие правила, установленные в связи с распространением коронавируса.
Между тем число заразившихся коронавирусом в РФ выросло до 840 человек. В Москве решено остановить работу парков и мест общепита.
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