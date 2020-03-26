За нарушение режима самоизоляции к ответственности в РФ привлечены более 500 человек

26.03.2020, 16:08, Новости дня

В РФ более 500 человек нарушили режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса, заявили в МВД.

Все нарушители привлечены к административной ответственности, заверили в ведомстве, передает ТАСС.

В четверг премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство вводит санкции в виде штрафов для тех физических и юридических лиц, кто, проявляя «редкое легкомыслие», отказывается соблюдать правила карантина и другие правила, установленные в связи с распространением коронавируса.

Между тем число заразившихся коронавирусом в РФ выросло до 840 человек. В Москве решено остановить работу парков и мест общепита.