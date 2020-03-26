Активисты МГЕР организовали концерт для Коммунарки
26.03.2020, 16:08, Новости дня
Активисты «Молодой гвардии «Единой России» организовали концерт для пациентов и медперсонала больницы в поселке Коммунарка и растянули баннер с надписью «Спасибо».
Так молодогвардейцы поблагодарили российских врачей за их труд в период распространения коронавируса, сообщается на сайте «ЕР».
«Сейчас весь мир борется с действительно большой бедой, число заразившихся приближается к полумиллиону. Медицинский персонал больниц и поликлиник работает в тяжелых условиях, буквально нa износ. Спасибо вам за ваш труд и готовность в любой момент прийти нa помощь», – отметил председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов.
Музыканты исполнили известные российские хиты. В концерте принял участие суперфиналист «Голос 8», победитель шоу «Успех» Ив Набиев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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