 

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло на рекордные 3 млн

26.03.2020, 16:08, Новости дня

В США за прошлую неделю число первичных заявок на пособие по безработице возросло на рекордные 3,001 млн с пересмотренного показателя предыдущей недели в 282 тыс. и составило 3,283 млн, сообщило американское министерство труда.

Аналитики, которых опросило агентство Reuters, предполагали, что рост показателей составит 1,65 млн с первоначального уровня предыдущей недели. По данным Минтруда США, подобный рост является максимальным за всю историю наблюдений. До сегодняшнего дня максимальным показателем был рост на 695 тыс. в октябре 1982 года, информирует РИА «Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил о необходимости принятия законодателями пакета стимулирующих социальных и экономических мер, направленных на преодоление последствий коронавируса.

Напомним, в США число жертв коронавирусной пневмонии превысило 1 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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