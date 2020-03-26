Мнение: Почему коронавирус заберет у итальянцев еще больше жизней

26.03.2020, 16:03, Разное

Кажется, некоторые итальянцы не понимают, насколько у них все серьезно. Сами посудите: если почти 8 тысяч умерших от коронавируса не являются для тамошней элиты тем самым «красным флажком», то я начинаю терять веру в человечество. Или хотя бы конкретно в некоторых итальянских чиновников.

Сегодня в российские СМИ просочилась информация о том, как некие итальянские высокопоставленные лица повертели носом перед помощью, которую Россия оказала средиземноморской стране. Речь идет о жизненно важной помощи, которую Кремль назвал безусловной – то есть все необходимое предоставляется итальянским медикам и гражданам вне договоренностей и без ожидания ответных мер.

Но отчего-то итальянским «шишкам» показалось, что восемь бригад военных специалистов-вирусологов и медиков, комплексы дезинфекции транспорта и медоборудование, предоставленные Россией, – не что иное, как «преследование политических целей Путина». Заговорщики также утверждают, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал соглашение о поставках ради перемирия с Москвой, а постфактум оказалось, что вся помощь «абсолютно бесполезна или малополезна».

Хочется посмеяться над недальновидностью авторов предположения, но вот только мне совсем не до смеха: сейчас в Италии более 74 тысяч пациентов с диагностированным коронавирусом, и эта страна вторая после очага возникновения инфекции. И, поверьте (а можете даже поверить), обычные граждане, оказавшиеся за стеной домашнего карантина, благодарят Россию за поддержку и рады любой помощи.

Получается, правоцентристская Италия попросту пренебрегла населением, загибающимся от вируса, поставив на первое место не человеческие жизни и благополучие, а мелочные, мерзкие политические инсинуации? Пожалуй, так и есть.

Можно сколько угодно обвинять кого-то в неправильных действиях на дипломатическом поле, разбрасывать санкции направо и налево, но как же ОНИ позволили себе замышлять провокации и плести интриги в такое непростое время?