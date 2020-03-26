Избыток соли в пище ослабляет иммунитет

26.03.2020, 15:53, Разное

Немецкие исследователи дополнили список негативных последствий избытка соли в еде еще одним вредным проявлением. Кроме развития гипертонии, такой рацион ослабляет иммунитет.

Согласно данным Robert-Koch-Institut, жители Германии почти в два раза превышают рекомендации ВОЗ по ежедневному употреблению не более пяти граммов соли, что приводит к повышению кровяного давления. Сотрудники Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn провели исследование, связанное с определением влияния хлорида натрия на защитные функции организма. Предыдущие работы позволяли считать, что избыток NaCl, основного компонента вещества, называемого в быту поваренной солью, стимулирует иммунитет. Авторы нового исследования указывают, что этот вывод распространяется только на процессы, происходящие в коже, которая является накопителем соли.

Составу крови, а также органам необходима постоянная концентрация хлорида натрия, а его превышение угнетает иммунную систему. Более тяжелое протекание бактериальных инфекций у подопытных животных и людей-добровольцев было связано именно с этим состоянием.