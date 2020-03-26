 

Российские ученые с помощью ИИ установили препараты для борьбы с коронавирусом

26.03.2020, 15:53, Новости дня

Российские исследователи при помощи искусственного интеллекта нашли среди существующих экспериментальных препаратов более 10 потенциально эффективных лекарств против коронавируса.

Ученые использовали нейронную сеть, чтобы исследовать десятки тысяч профилей экспрессии генов в ответ на лекарственные воздействия и установить среди существующих препаратов те, которые эффективны против коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию исследования в ResearchGate.

Среди этих препаратов шесть одобрены в нескольких странах, девять находятся на стадии клинических испытаний. Некоторые показали эффективность в лабораторных моделях коронавирусной инфекции.

Два лекарства из списка (никлозамид и нитазоксанид) рекомендуются для экспериментального лечения пациентов во Франции, никлозамид также рекомендуется использовать в Сингапуре.

Ранее сообщалось, что перекупщики в РФ начали активно скупать препараты от ВИЧ, рекомендуемые для лечения пациентов с коронавирусом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Россияне максимально высоко оценили перспективы работодателей впервые после спада

07.03 / В РПЦ назвали клип Киркорова «омерзительной поделкой»

12.02 / Лица новые, тезисы старые: Киев высказался по Крыму и Донбассу

26.03 / Иностранцам запретили владеть в Крыму земельными участками

05.03 / Глава Черновицкой ОГА заявил, что жители области не сообщают о симптомах ОРВИ, опасаясь неадекватной реакции соседей

12.02 / ВМС США сертифицировали электромагнитную катапульту для самолетов авианосца Gerald Ford

23.03 / Из Эстонии в Украину эвакуируют 210 граждан – посол

12.02 / Переименование станции метро “Дорогожичи” в Киеве рассмотрит профильная комиссия – КГГА

12.02 / Политолог: Манипуляции «Левада-центра» результатами опросов — это не социология, а политика

13.03 / В Европе осталась одна страна без коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска