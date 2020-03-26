Российские ученые с помощью ИИ установили препараты для борьбы с коронавирусом

26.03.2020, 15:53, Новости дня

Российские исследователи при помощи искусственного интеллекта нашли среди существующих экспериментальных препаратов более 10 потенциально эффективных лекарств против коронавируса.

Ученые использовали нейронную сеть, чтобы исследовать десятки тысяч профилей экспрессии генов в ответ на лекарственные воздействия и установить среди существующих препаратов те, которые эффективны против коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию исследования в ResearchGate.

Среди этих препаратов шесть одобрены в нескольких странах, девять находятся на стадии клинических испытаний. Некоторые показали эффективность в лабораторных моделях коронавирусной инфекции.

Два лекарства из списка (никлозамид и нитазоксанид) рекомендуются для экспериментального лечения пациентов во Франции, никлозамид также рекомендуется использовать в Сингапуре.

Ранее сообщалось, что перекупщики в РФ начали активно скупать препараты от ВИЧ, рекомендуемые для лечения пациентов с коронавирусом.