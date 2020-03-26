ВОЗ не нашла доказательств искажения данных о случаях заболеваний COVID-19 в России

26.03.2020, 15:53, Новости дня

У Всемирной организации здравоохранения нет оснований утверждать, что в РФ якобы занижают данные о заболевших коронавирусом или проводят недостаточно тестирований, заявили в ВОЗ России.

«Российская Федерация ежедневно представляет в ВОЗ информацию о количестве заболевших и противоэпидемических мероприятиях в стране в рамках Международных медико-санитарных правил (ММСП)», – отметила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, передает «Интерфакс».

Вуйнович напомнила, что тот факт, что «только за один день (по состоянию на 25 марта 2020) количество заболевших в РФ увеличилось на 163 человека, что, по сравнению с 57 заболевшими в предыдущий день, говорит об открытости и оперативности обмена информацией с ВОЗ».

На данный момент в РФ провели 133 тыс. тестов на коронавирус – по восемь тестов на каждые 10 тыс. человек, живущих в стране. В то же время в США и Японии это один тест, во Франции – два, Израиле – четыре. В то же время она упомянула, что есть страны, где этот показатель гораздо выше: Италия – 25, Южная Корея – 50, Бахрейн – 104.

Такде Вуйнович заявила, что считает преждевременным введение жесткого карантина в российской столице и в целом по стране из-за коронавируса.

«Если РФ и Москва могут соблюдать самодисциплину, будет гораздо легче пройти через этот период без тяжелых карантинов, когда вирус угрожает всем. Если будет нужно, уверена, и эта мера будет применена. Но на этот момент кажется, что она еще не нужна», – сказала представитель ВОЗ.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в РФ выросло до 840 человек. Тем временем, президент РФ Владимир Путин назвал сроки победы РФ над коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.