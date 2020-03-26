 

Елене Борщевой провели плановую операцию по удалению грыжи

26.03.2020, 15:53, Разное

Отечественная актриса кино и телевидения, экс-участница юмористического шоу Comedy Woman Елена Борщева на странице в Instagram опубликовала фото, сделанное в больничной палате. Артистка перенесла плановую операцию по удалению грыжи, заверив подписчиков, что с ней всё хорошо и поводов для беспокойства нет.
На обнародованном в соцсети снимке Елена Борщева запечатлена на больничной койке, вероятно, вскоре после проведения оперативного вмешательства. В подписи к посту артистка отметила: операция планировалась ранее, прошла успешно и впереди предстоит период реабилитации. Экс-участница Comedy Woman не утратила присущего ей чувства юмора, поэтому пошутила на тему того, что ей пришлось долго спать, когда хирурги проводили операцию, но зато сейчас «полёт нормальный».


В комментариях к публикации «отметились» многие звёзды шоу-бизнеса. Так, актриса Эвелина Блёданс пожелала Борщевой быстрее восстанавливаться и возвращаться к работе, а Светлана Зейналова увидела в нахождении в больнице определённый плюс – возможность спать столько, сколько хочется.



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