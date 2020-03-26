В РФ сделали кемпер на базе УАЗа

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26.03.2020, 15:50, Новости дня

Известная отечественная Camper33 презентовала уникальный экземпляр автомобиля для путешествий, основанного на полноприводном внедорожнике УАЗ «Профи».

В частности, в кузове предусмотрели полноценную душевую кабину, сливной бак, а также ряд других важных компонентов. Также в салоне используется микроволновая печь, холодильник, газовая плита, а также телевизор и водонагреватель. Напомним, отечественная модель УАЗ «Профи». Получила 2,7-литровый бензиновый мотор, который выдает 150 л.с. мощности.

Автомобиль приводится в движение механической трансмиссией и обладает полноприводной системой. В новом варианте в виде кемпера стоимость внедорожника составит от 2,7 миллионов рублей.



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