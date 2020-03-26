 

В продаже появилась редкая версия спорткара Toyota Supra

26.03.2020, 15:50, Новости дня

На австралийском рынке поступила в продажу уникальная модификация спорткара Toyota Supra A80.

Данный автомобиль имеет яркий цвет Solar Yellow. Предложенный экземпляр выпущен в 1998 году, однако на настоящее время его состояние оценивается, как идеальное. Верхняя часть имеет жесткое исполнение. Нынешний владелец автомобиля подтверждает, что транспортное средство находится в оригинальном состоянии. Кроме того, эксклюзивность заключается в том, что данный цвет кузова применяли только для машин на внутреннем рынке страны.

Под капотом установлен двигатель с мощностью 225 л.с. Новинка получила передний привод и 4-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Владелец спорткара намерен выручить с продажи техники около 42 тысяч долларов. В том случае, если потенциальный клиент не найдется, данная модель продолжит оставаться у нынешнего владельца.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Российские военные вирусологи прибыли на север Италии

20.03 / Эксперт объяснил, почему поляки размечтались о Калининграде

28.02 / Агента ГРУ Дениса Сергеева разыскивают по всей Европе

19.02 / Четырех человек не допустили на борт самолета, вылетевшего из Уханя в Украину

18.02 / Никита Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

19.03 / Конкурс молодых музыкантов «Евровидение» в Загребе перенесли из-за коронавируса

11.03 / Политика: Конституция защитит Россию от политической турбулентности

18.02 / Индексаций не будет: правительство выступило против повышения пенсий работающим россиянам

04.03 / В Нижнем Новгороде представили приложение для реализации общественных инициатив

16.03 / CAS отказался от очных слушаний из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска