В продаже появилась редкая версия спорткара Toyota Supra

26.03.2020, 15:50, Новости дня

На австралийском рынке поступила в продажу уникальная модификация спорткара Toyota Supra A80.

Данный автомобиль имеет яркий цвет Solar Yellow. Предложенный экземпляр выпущен в 1998 году, однако на настоящее время его состояние оценивается, как идеальное. Верхняя часть имеет жесткое исполнение. Нынешний владелец автомобиля подтверждает, что транспортное средство находится в оригинальном состоянии. Кроме того, эксклюзивность заключается в том, что данный цвет кузова применяли только для машин на внутреннем рынке страны.

Под капотом установлен двигатель с мощностью 225 л.с. Новинка получила передний привод и 4-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Владелец спорткара намерен выручить с продажи техники около 42 тысяч долларов. В том случае, если потенциальный клиент не найдется, данная модель продолжит оставаться у нынешнего владельца.