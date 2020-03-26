 

В РФ подорожали автомобили компании Peugeot

26.03.2020, 15:50, Новости дня

Французский автогигант Peugeot увеличил стоимость своих машин на российском рынке.

В частности, в базовой комплектации седан Peugeot 408 2019 модельного года теперь доступен по цене от 1,15 млн рублей, тогда как расширенное исполнение продается за 1,35 млн рублей. Что касается популярного кроссовера Peugeot 3008, то его ценник теперь составляет от 1,86 млн рублей в минимальной комплектации, а топовая модель уже оценивается в 2,24 млн рублей.

Также заявлено, что полноразмерный флагман Peugeot 5008 доступен от 2,18 млн рублей, а его расширенная модификация продается за 2,58 млн рублей. Что касается седанов, то их ценник увеличился на 150 тысяч рублей, тогда как кроссоверы стали дороже на 50-290 тысяч рублей в разных моделях и комплектациях.



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