 

В Москве начали дезинфицировать подъезды

26.03.2020, 15:48, Новости дня

Службы комплекса городского хозяйства столицы начали дезинфицировать подъезды в домах, в которых были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, а также там, где живут люди, находящиеся на 14-дневном карантине, сообщили в пресс-службе столичного департамента ЖКХ.

Уборка таких подъездов проводится три раза в день. Дезинфицирующим средством протираются оконные и дверные ручки, выключатели, поручни, перила, кнопки лифтов и домофонов, почтовые ящики, подоконники, а также дверцы и ручки загрузочных контейнеров мусоропроводов. В подъездах других домов в Москве проводится регулярная влажная уборка, обрабатываются ручки, выключатели, подоконники и другие контактные поверхности, сообщили в пресс-службе РИА «Новости».

По словам первого заместителя главы управы района «Марьино» Елены Петушковаой, кроме подъездов обрабатываются и детские площадки, а также дворовая территория. «Мы проводим обработку детских площадок, урн, скамеек, качелей, и всех малых построек, к которым могут прикоснуться жители», – отметила она.

Также дезинфицируются  пешеходные переходы, сказал замруководителя «Гормоста» по эксплуатации инженерных сооружений Олег Машошин.

«Обрабатываются подземные пешеходные переходы и остекленные путепроводы (над дорогой). Дезинфицируем поручни три раза в сутки, в том числе ручки дверей, парапеты. А те сооружения, где большая проходимость, ночью обрабатывается тоннельная часть. Беспрерывная работа идет в круглосуточном режиме», – сказал он.

В Москве режим дезинфекции усилен с февраля.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей на фоне ситуации с коронавирусом.

После этого мэр Москвы Сергей Собянин предложил закрыть на выходной неделе кафе, рестораны и торговые комплексы, которые привлекают большое количество людей. Он также не исключил закрытия центральных парков.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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