Принц Гарри сменит фамилию

26.03.2020, 15:48, Новости дня

Английский принц Гарри и его супруга Меган Маркл сменят фамилию, поскольку они откажутся от своих королевских полномочий, пишут СМИ.

Герцог и герцогиня Сассекские официально перестанут выполнять свои обязанности 31 марта, пишет The Mirror.

Они лишатся титулов Его и Ее королевское высочество, которые выполняют функцию их фамилии. Потому им придется избрать новую фамилию. Источники издания полагают, что Гарри и Маркл могут выбрать фамилию Сассекский, созвучную с титулом пары.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские решили сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, стать финансово независимыми и проводить равное количество времени в Великобритании и в Северной Америке. СМИ утверждали, что решение было принято в том числе из-за расизма, который процветает в Великобритании.