Тепло в столице побило рекорд 1973 года

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26.03.2020, 15:46, Новости дня

В Москве побит температурный рекорд, который был установлен 26 марта 1973 года. На сегодня зафиксировано +16°C.

В метеобюро города рассказали, что в 1973 году в этот день, 26 марта, было зафиксировано 15,1 градуса тепла.

Окончательное значение температурного максимума на сегодня будет известно вечером, сообщает "Интерфакс".

Это уже не первый рекорд тепла, установленный в марте 2020 года. 7,8 и 9 марта обновились температурные максимумы, которые были зафиксированы в разные годы.

В метеобюро Москвы отмечают, что март текущего города теплее на 6 градусов климатической нормы.

Ранее сообщалось, что в начале следующей недели в столице может выпасть снег. Причиной этому станет южный циклон.



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