 

Сидим дома: главред “России 24” рассказал, как наладили удаленную работу

26.03.2020, 15:46, Новости дня

Телеканал "Россия 24" начал новый проект — "Сидим дома 24". С 26 марта телеведущие выходят в эфир из своих домов.

Главный редактор канала Евгений Бекасов рассказал, что сейчас уже почти 70 процентов сотрудников телеканала работают в удаленном режиме. "Мы стараемся людей максимально обезопасить. На данном этапе нет сложностей", — рассказал Бекасов.

По его словам, это было технически сложно сделать. Подготовка эфира идет с помощью Skype, WhatsApp, Zoom и других программ. Как долго это продлится, он не стал говорить. "Будем смотреть за развитием ситуации", — добавил он.

 



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