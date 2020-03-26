 

С ножом и газовым баллоном: подросток ограбил цветочную лавку и попал на видео

26.03.2020, 15:45, Новости дня

В Екатеринбурге несовершеннолетний юноша ворвался в цветочный магазин и ограбил его, напугав при этом продавщицу ножом и забрызгав помещение перцовым газом.

Добычей налетчика стали пять тысяч рублей, похищенные из кассы, не смотря на сопротивление сотрудницы магазина.

 

Полицейские вскоре нашли налетчика: на месте происшествия подросток оставил свои отпечатки пальцев, и найти его не составило труда, поскольку они уже были в базе — нарушитель уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и был судим за подобное преступление.

Молодой человек оказался жителем Асбеста. Он был задержан в своем городе. Под давлением доказательств юноша признался следователям в содеянном. За разбой ему грозит внушительный срок заключения, вплоть до 10 лет лишения свободы.



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