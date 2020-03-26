 

“Годовые кольца” зубов могут рассказать об образе жизни и болезнях человека

26.03.2020, 15:45, Новости дня

В зубах можно обнаружить «отпечатки» множества событий из жизни человека, включая серьезные болезни и тюремное заключение. Исследование, которое впервые обнаружило, что цемент зубов человека может «записывать» важные происшествия, опубликовано в журнале Scientific Reports.

В своем исследовании ученые фокусировались на цементе – ткани, которая окружает корень зуба и способствует его закреплению в челюсти. В отличие о других зубных тканей (эмали и дентина), цемент продолжает рост в течение всей жизни человека, не только в молодом возрасте. Обнаруженные в нем аномалии могут служить маркерами перенесенного стресса.

В этой богатой кальцием ткани при росте откладываются тонкие, но вполне различимые слои. Расположение линий роста (подобия «годовых колец») на срезе зубного цемента, связано с воздействием различных стрессовых факторов в течение жизни.  

«Зуб – не статичная часть скелета. Он постоянно меняется, реагирует на физиологические процессы», – рассказала автор исследования Паола Серрито из Нью-Йоркского университета.

Ученые исследовали 47 зубов, принадлежавших 15 людям, которые умерли в возрасте 25-47 лет. Авторы научной работы располагали информацией об истории жизни этих людей: образе жизни, хронологии основных событий и болезней.

В зубном цементе различных млекопитающих ученые уже обнаруживали «следы» беременности и кормления. Серрито и ее коллеги хотели узнать, существует ли такой феномен у человека: несет ли цемент информацию о стрессовых событиях.

В «годовых кольцах» цемента каждой женщины, которая рожала или перешла в период менопаузы, ученые обнаружили следы этих событий. Но это были не все находки.

Когда авторы исследования сопоставили строение цемента с историей жизни бывших владельцев зубов, они увидели, что и другие события оставляют след в зубной ткани. К ним относились системные болезни, лишение свободы, переезд из деревенской местности в городскую.

«Это утверждает нам кое-что о “чувствительности” цемента как записывающей структуры: эпизодические события не оставляют следа, но длительные явления откладывают отпечаток», – сказала Серрито Guardian.

Ученые отметили, что эти данные получены на сравнительно небольшом количестве зубов.



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