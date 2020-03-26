Супрун: Больше всего пациентов с коронавирусом умирает там, где тестируют мало

26.03.2020, 15:31, Новости дня

Мировой опыт борьбы с распространением коронавирусной инфекции СОVID-19 показывает, что наименьшее количество летальных случаев фиксируют в странах, где проводят массовое тестирование. Об этом в интервью LB.ua, которое вышло 25 марта, сказала бывший министр здравоохранения Украины Уляна Супрун.

“Думаю, надо посмотреть на те страны, в которых был наиболее эффективный способ реагирования, было меньше заболевших и меньше смертей от этой болезни. Это Южная Корея, Тайвань, Германия. Они делали очень много тестов. Имеются в виду не быстрые тесты, а ПЦР – полимеразная цепная реакция. Это на самом деле золотой стандарт. В этих странах людей, которые имели симптомы заболевания или контакт с больными или теми, кто приехал из стран, где распространен вирус, тестировали именно на ПЦР. А потом тестировали их контакты и отправляли в изоляцию”, – сказала Супрун.

Изоляция в этих странах была более эффективной, чем в Украине, подчеркнула она.

“Не так, как у нас: “Сидите дома и не общайтесь с другими”, а действительно отделяли их даже от своей семьи. Размещали в местах туристического отдыха, в гостиницах. И это лучший способ уменьшить количество инфицированных. Потому что никакая система здравоохранения в мире не может быть готова к большому количеству больных, если не сделать те первые шаги. Теперь мы это понимаем. А карантинные мероприятия (чтобы люди не ходили на работу или не выходили в места скопления людей, чтобы не инфицировать себя или своих родственников) – это второстепенное. На третьем месте – подготовка наших больниц к серьезным случаям, требующим реанимации и госпитализации. Но чтобы уменьшить третий вариант, нужно делать первое – тестировать много людей. В нашей стране этого не сделали”, – сказала бывшая чиновница.

По ее мнению, украинское правительство еще в января, когда эпидемия началась в Китае, должно было понимать, что коронавирус вскоре появится в стране.

“Уже тогда мы должны были закупить достаточно средств индивидуальной защиты, а не продавать их. Ни в январе, ни в феврале продажу за границу не остановили. Нужно было готовить больницы, разработать маршрут пациента, закупать тесты или делать свои. Скажем, в Южной Корее очень быстро настроили четырех производителей, которые начали производить свои тесты. Так же в Германии. У нас было достаточно времени до того, как появился первый больной коронавирусом. А теперь мы позади многих других европейских и азиатских стран. Пробуем быстро действовать, но несистемно и нескоординированно”, – считает экс-министр.

Она отметила, что экспресс-тесты на коронавирус показывают быстрый результат, но они являются не очень точными, поскольку определяют только антитела к вирусу, а не сам вирус, лучший вариант – это ПЦР-тесты.

“ПЦР [делают] дольше. Для него забирается слюна, жидкость из носа, это высылается в лаборатории Центра общественного здоровья. Они делают специфический тест и ищут частицы самого вируса. Это и есть золотой стандарт”, – сказала Супрун.

Она считает, что Украина в вопросе тестирования повторяет путь Италии и Испании, где зафиксировано наибольшее количество инфицированных в Европе.

“Они не делали тестирование контактным лицам, поздно начали изолировать, чтобы люди не ходили на улицу. Ходить на улицу – это нормально. Но не собираться в помещении, где много людей. Если быстро всех тестировать и отслеживать контактные лица, уровень заболеваемости ниже. Больше всего пациентов умирает там, где тестируют мало. Если тестировать только больных, о статистике можно будет говорить только, когда пандемия закончится”, – отметила бывший министр.

По данным Минздрава Украины, с начала года в стране лаборатории проанализировали образцы 1124 человек на коронавирус. Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что тотальный скрининг на коронавирус не является эффективным.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 26 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 480 тыс., из них 22 030 человек умерли, более 117 тыс. выздоровели.

В Украине, по информации Министерства здравоохранения на утро 26 марта, лабораторно подтверждено 156 случаев заболевания COVID-19, пять человек скончались (после этого местные власти заявляли о новых случаях инфицирования).