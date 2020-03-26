Резников: Сурков эмоционально нестабилен. Возможно, это что-то биохимическое или психофизическое

26.03.2020, 15:31, Новости дня

С точки зрения переговоров по конфликту на Донбассе бывший помощник президента РФ Владислав Сурков был нестабилен. Об этом в авторской программе главреда издания “ГОРДОН” Алеси Бацман заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Отвечая на вопрос, кто лучше для Украины – Сурков или заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, Резников сказал: “На любые переговоры я смотрю с точки зрения, разумен ли, стабилен ли оппонент”.

“Сурков как минимум нестабилен: это было видно в Париже по его эмоциональной реакции. Я не знаю, чем это вызвано. Это что-то биохимическое или психофизическое… А может быть, и игра… Это была абсолютно нервозная реакция… Не для переговорщика”, – добавил он.

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После нормандского саммита, который состоялся 9 декабря 2019 года в Париже, глава МВД Украины Арсен Аваков в эксклюзивном интервью основателю издания “ГОРДОН”, журналисту Дмитрию Гордону рассказывал, что во время переговоров у Суркова “сдали нервы”. “Он психанул, бросил бумаги на стол, часть из них упала на пол. Мол, мы так не договаривались! Они предложили продолжать играть эту дурочку под названием “разведение вдоль всей границы”. Где разводить? В Марьинке, где каждый метр полит кровью? А отход будет означать сдачу наших позиций на много километров”, – отмечал министр.

Сурков более 10 лет, с 1999-го по 2011 год, работал заместителем руководителя администрации президента РФ (при президентах Ельцине и Дмитрии Медведеве), затем перешел на работу в правительство, где был вице-премьером (при премьере Владимире Путине) и вице-премьером – руководителем аппарата правительства (при премьере Медведеве). В 2013–2020 годах – помощник президента Путина, на этой должности он был куратором украинского направления. Суркова называют “идеологом агрессии России против Украины”.

В феврале 2020 года Путин уволил Суркова. Говоря о причинах отставки, Сурков сказал, что должен был “продолжать заниматься Украиной и Донбассом, но контекст изменился”. Он заявил, что “повернуть оглобли” и двинуться в противоположном направлении не может.