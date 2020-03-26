 

Пандемия COVID-19. В Испании за сутки умерло 655 человек, это меньше, чем вчера

26.03.2020, 15:31, Новости дня

За прошедшие сутки в Испании от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 655 человек, информирует министерство здравоохранения.

Таким образом, впервые за текущую неделю зафиксировано снижение количества летальных исходов по сравнению с предыдущими 24 часами, когда был установлен рекорд суточной смертности (738).

Общее число погибших в Испании составляет 4089.

При этом количество новых случаев инфицирования выросло, составив 8578 (за предыдущие сутки – 7937). Всего заболели 56 188 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 26 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 487 тыс., из них почти 118 тыс. выздоровели, а 22 тыс. умерли. Испания занимает второе место в мире по числу погибших после Италии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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