Испытания F-35 отложили из-за коронавируса
26.03.2020, 15:30, Новости дня
В штате Калифорния закрыли авиабазу «Эдвардс» в рамках мер по борьбе с коронавирусом, из-за чего были приостановлены испытания новейшего истребителя F-35 Lightning II.
Доступ на базу, где базируются образцы истребителя, закрыт для всех, кроме местных жителей и личного состава. Испытания, которые требуются для завершения опытно-боевой эксплуатации машины, перенесли, информирует Defense News.
При этом вероятна отмена испытаний системы кибербезопасности и ПО JSE (Joint Simulation Environment), необходимого для завершения тестов.
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