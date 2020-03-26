Испытания F-35 отложили из-за коронавируса

26.03.2020, 15:30, Новости дня

В штате Калифорния закрыли авиабазу «Эдвардс» в рамках мер по борьбе с коронавирусом, из-за чего были приостановлены испытания новейшего истребителя F-35 Lightning II.

Доступ на базу, где базируются образцы истребителя, закрыт для всех, кроме местных жителей и личного состава. Испытания, которые требуются для завершения опытно-боевой эксплуатации машины, перенесли, информирует Defense News.

При этом вероятна отмена испытаний системы кибербезопасности и ПО JSE (Joint Simulation Environment), необходимого для завершения тестов.

В США число жертв коронавирусной пневмонии превысило 1 тыс. человек.

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