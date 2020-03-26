Иностранным авиакомпаниям разрешили сохранить только один маршрут в Китай

26.03.2020, 15:30, Новости дня

Управление гражданской авиации КНР для профилактики коронавируса требует от всех зарубежных авиакомпаний сохранить только один маршрут в Китай и выполнять его не более раза в неделю.

«Каждая иностранная авиакомпания должна сохранить только один маршрут с Китаем, каждую неделю выполнять не более одного рейса», – передает РИА «Новости» заявление ведомства.

Китайские власти опасаются именно ввозных случаев коронавируса, так как в борьбе с эпидемией внутри страны удалось добиться значительных успехов.

Отметим, что российские власти сохранили только авиарейсы из мировых столиц в Москву.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.