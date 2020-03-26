Астрономы перечислили метеоритные дожди 2020 года

26.03.2020, 15:30, Разное

Зарубежные астрономы рассказали, какие метеоритные дожди стоит ожидать уже в этом году. Соответствующая статья появилась на страницах издания The Telegraph.

Метеоритный дождь возможен при быстром передвижении метеоров из одной и той же точки. В некоторых случаях явление привыкли считать «падающими звездами», однако данные объекты никоим образом не относятся к этим типам небесных тел. В целом ежедневно на планету Земля падает в среднем до 5 тысяч тонн метеоритного материала, но большая часть – это пыль, не представляющая какой-либо угрозы для людей и всего живого. Уже в середине следующего месяца должен начаться метеоритный дождь Лириды, он продлится около 1,5 недели. При этом свидетелями явления станут жители обоих полушарий Земли. Ближе к концу лета стоит ожидать метеорный дождь Персеиды, а в первую неделю октября – дождь Дракониды.

Что касается звездопада из созвездия Ориона, то он происходит ежегодно в период между первой половиной октября и первой неделей ноября. Не менее интересными являются метеоритные дожди Геминиды и Квадрантиды, но их можно наблюдать только в декабре. Впрочем, из-за огромной непредсказуемости явления нужно приготовиться к тому, что среднестатистический человек почти ничего не увидит, подытожили ученые.