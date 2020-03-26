Саммит G20 решили полностью закрыть для прессы

26.03.2020, 15:16, Новости дня

Онлайн-саммит лидеров «Большой двадцатки» по коронавирусу полностью закроют для СМИ, такой формат выбрала страна-организатор (Саудовская Аравия), сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается видеоконференции глав делегаций, мы покажем вам видеокадры, как это происходит технологически. Но в целом она будет целиком закрыта для прессы, формат выбирает страна-организатор», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Его также спросили, с чем связана необходимость создания президиума правительства.

«Президиум правительства – это не новый орган, а старый орган, я помню, он при Путине был… Просто это более мобильная структура. Дело в том, что в правительстве чаще всего рассматриваются вопросы, которые не требуют сбора массивного коллектива кабинета министров, и можно ограничиться президиумом. В данном случае я рассказываю, когда Путин был председателем правительства, тогда такая была, конечно, логика. Сейчас, конечно, надо спрашивать у правительства», – сказал Песков.

Напомним, президент Владимир Путин примет участие в саммите G20 по коронавирусу 26 марта в режиме онлайн. Председатель G20 в 2020 году – Саудовская Аравия. В Кремле не стали анонсировать возможное совместное заявление по итогам виртуального саммита.

К членам G20 в виртуальном саммите присоединятся лидеры Испании, Иордании, Сингапура, Швейцарии и представители девяти международных организаций.

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