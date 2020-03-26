Китай закупил у РФ рекордный объем нефти

26.03.2020, 15:16, Новости дня

Китай купил у РФ 1,6 млн тонн нефти, пользуясь низкими ценами на российскую марку Urals и падением спроса в Европе, пишут СМИ.

Эта закупка является рекордной, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Отмечается, что в январе Китай также купил рекордный на тот момент месячный объем российской нефти – 1,2 млн тонн.

Собеседники агентства уточнили, что китайская Unipec приобрела около 800 тыс. тонн нефти Urals в портах Балтики. Эти поставки планируется осуществить во второй половине марта. Также компания купила около 500 тыс. тонн с поставкой в начале апреля.

Также компания Shell заказала танкер для отправки 300 тыс. тонн Urals в Китай в первой половине апреля. Несколько других нефтепереработчиков также заказали российскую нефть.

Утром в четверг цена нефти Brent снизилась на 0,62% и составила 27,22 доллара за баррель из-за растущих опасений за падение спроса на фоне коронавируса.

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