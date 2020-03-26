Влад Кадони о расставании с Ксенией Шаповал: «Драмы нет, обсуждать бессмысленно»

26.03.2020, 15:09, Разное

Российский эзотерик, ведущий скандального реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони в режиме Stories аккаунта Instagram ответил на вопрос подписчиков о расставании с Ксенией Шаповал. В завершении романа он не видит никакой драмы, а потому обсуждение данной темы считает абсолютно бессмысленными.

Около недели назад экс-участница «Дом-2» Ксения Шаповал в соцсети пояснила о расставании с Кадони. Она назвала экс-возлюбленного прекрасным, добрым и чутким человеком, с которым, несмотря на все его положительные качества, крепкие отношения построить всё же не удалось. Причём вину за это Шаповал полностью «возложила» на себя, а вот сам Кадони тему никак не комментировал. В ходе недавнего общения с подписчиками ведущему скандального проекта задали вопрос относительно того, не сожалеет ли он о разрыве отношений. В ответ Влад Кадони признался, что они с Шаповал просто не подходят друг другу и их роман не был настолько продолжительным, чтобы стать «достойной обсуждения драмой».



Также Кадони написал: он пока не готов к новым отношениям и находится в «бессрочном отпуске». Ведущий в ближайшее время намерен в одиночестве наслаждаться свободой и релаксом.