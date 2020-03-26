 

Путин присоединился к экстренному саммиту G20

26.03.2020, 15:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном и присоединился к саммиту G20, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент завершил телефонный разговор с Эмманюэлем Макроном и присоединился к саммиту «Большой двадцатки», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Путин примет участие в саммите G20 по коронавирусу 26 марта в режиме онлайн. Председатель G20 в 2020 году – Саудовская Аравия. Песков сообщал, что Путин выйдет на связь с лидерами стран G20 из Константиновского дворца.

СМИ сообщали, что в ходе саммита США планируют оказать давление на Саудовскую Аравию из-за ее планов по увеличению добычи нефти.



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