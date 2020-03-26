 

Путин назвал сроки победы РФ над коронавирусом

26.03.2020, 15:08, Новости дня

Российские власти рассчитывают побороть коронавирус раньше, через три месяца, сообщил президент Владимир Путин на встрече с предпринимателями.

«Коллега рассчитывает, что через два-три месяца мы с коронавирусом расправимся. Это уже неплохой прогноз. Потому что в некоторых странах говорят, что война с ним будет очень долго. Но когда мы действительно выйдем из этой ситуации, а мы выйдем точно, я надеюсь даже раньше, чем вы сказали (два-три месяца)», – передает слова Путина РИА «Новости».

Путин также отмечал, что чем эффективнее и жестче будут принимаемые для борьбы с коронавирусом меры, тем меньше по времени они продлятся.

Накануне президент в ходе обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей на фоне ситуации с распространением коронавируса.

Число заразившихся в РФ выросло до 840 человек, зарегистрировано два летальных случаях.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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