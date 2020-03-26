Десятки военных НАТО заразились коронавирусом в Литве

26.03.2020, 15:08, Новости дня

В Литве заразились коронавирусом два десятка военнослужащих международного батальона НАТО, сообщают СМИ.

Гражданство большинства пациентов неизвестно. Сообщается, что двое зараженных – голландцы, они уже доставлены в Нидерланды, передает Delfi.

Отмечается, что для остановки распространения вируса учения проводятся только внутри батальона, совместные действия с другими подразделениями НАТО ограничены.

Боевая группа батальона Сил передового базирования НАТО была дислоцирована в Литве в 2017 году, батальоном командует Германия.

По последним данным, в Литве заразились коронавирусом 290 человек. Четверо скончались, один пациент выздоровел. Карантин в стране действует до 13 апреля.

Напомним, 26 марта проходит саммит G20 по коронавирусу, он проводится онлайн. В саммите принимает участие президент РФ Владимир Путин.

Ранее Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей на фоне ситуации с коронавирусом.

Число заразившихся в России выросло до 840 человек. В Москве решено остановить работу парков и мест общепита, в правительстве решили ввести штрафы для тех, кто отказывается соблюдать карантин.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.