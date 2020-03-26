 

Число зараженных коронавирусом в России возросло до 840 человек

26.03.2020, 15:06, Разное

Число заразившихся коронавирусом в РФ за сутки выросло на 182 в 18 регионах. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Больше всего число зараженных увеличилось в Москве — на 136, в Свердловской области — на семь, в Санкт-Петербурге и в Пермский крае — на пять 5.

Общее число заболевших составило 840, случаи заражения зафиксированы в 56 регионах страны. Из них 38 человек выздоровели.

«Зарегистрировано два летальных случая, связанных с коронавирусной инфекцией, в Москве», — отмечается в сообщении оперативного штаба. Речь идет о двух  пациентах в возрасте 73 и 88 лет, которые умерли в столице/

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля будет в стране нерабочей из-за угрозы распространения коронавируса.

Позже власти Москвы и Подмосковья объявили о приостановке работы кафе, ресторанов, а также попросили прекратить предоставление услуг, требующих личного присутствия граждан, например, парикмахерских.

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Источник: Новая газета



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