Мнение: О серьёзных ошибках и грубых просчётах Владимира Путина

26.03.2020, 15:05, Разное



Фото © Kremlin.ru.

В отличие от большинства, я понимаю логику российского президента Владимира Путина, объявившего в драматическом видеообращении к народу #каникулы вместо карантина. Действительно, довольно глупо запереть дома 1,2 млн жителей Воронежской области из-за 6 заболевших или посадить на #карантин почти полуторамиллионный Ставропольский край, где CoVID-19 диагностирован всего у двух человек. Там, где ситуация более сложная, как в Москве, у местных властей достаточно полномочий, чтобы дополнить «внеплановый» отдых жёсткими рестрикциями.

Но вот в экономической части нашумевшего послания Urbi et orbi логику постичь сложнее. Складывается впечатление, что… составлял эти предложения нынешний министр финансов Антон Силуанов самолично, а не квалифицированный экономист.

Весь пакет стимулирующих мер можно разделить на три части.

Первое – меры давно анонсированные и просто немного ускоренные в реализации. Например, выплаты к 75-летию Победы или дополнительные пособия на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Они уже включены в #бюджет и многократно просчитаны заранее.

Второе – меры назревшие и также априори просчитанные. Это, в том числе, повышение пособия по безработице до 1 МРОТ, увеличение до той же суммы законодательного минимума платежей по больничным листам и кредитные #каникулы для пострадавших от коронавируса. Здесь федеральный бюджет также практически не страдает.

Третье – меры хаотические, с бору по сосенке… Соответственно, именно они наиболее ошибочны как с точки зрения экономической теории, так и на практике.

Скажем, обещанное снижение налогов на малый и средний #бизнес. Внешне всё красиво, но… Как известно, в #кризис единственный неубиваемый налог – НДС: прибыли нет, выручка падает, доходы отсутствуют. Но именно на НДС «каникулы» не распространяются.

Далее. Оплата незапланированной нерабочей недели возложена на работодателя. Это означает, что через неделю ему придётся повышать #цены и тарифы, дабы хоть как-то компенсировать издержки. Или вот НДФЛ на банковские #вклады. С одной стороны, такой налог несправедлив, поскольку 1 млн рублей на депозите – это всего лишь двухлетний запас прочности по среднемесячной зарплате россиян. И как раз в кризис такой резерв иметь полезно. С другой стороны, казна получит от этой меры смешные 12 млрд руб. в месяц, даже если обложить налогом все вклады в банках, кроме почти беспроцентных «До востребования». Стоит ли здесь игра свеч?

Ещё интересное: банки должны предоставить каникулы или отсрочки заёмщикам, оказавшимся в тяжёлой ситуации. Одновременно банкирам придётся доначислять на эти кредиты дополнительные #резервы, таковы правила ЦБ. Нужно ли пояснять, что это понизит депозитные банковские ставки и повысит кредитные, или и так понятно?

Также вопрос о принудительном отдыхе в конце марта – начале апреля. А кто будет оказывать материальную поддержку работающему на двух работах и как считать потери в его доходах? А самозанятым? А ИП? И вообще, насколько справедливо, что одни будут всё это время работать в поте лица, обеспечивая вторым комфортное сидение на диване, притом что получать свои #зарплаты будут и те, и другие?

Наконец, переход вдолгую с 30% на 15% соцвзносов для малых предприятий. Но 30% – это суммарная ставка (22% – ПФР, 5,9% – медстрах, 2,1% – соцстрах). Как теперь считать? И откуда брать недостающие средства в дефицитных фондах сейчас и в будущем, когда нынешние работники пойдут на пенсию с уменьшенными лицевыми счетами? Опять повышать пенсионный возраст?

В общем, пока другие страны реально развязывают мошну для поддержания национальных экономик, российская федеральная #власть старается минимизировать и собственную ответственность, и бюджетные расходы. Ясно показывая, сколь далеки от народа её приоритеты. Следование которым, к слову, никак не спасёт предельно монополизированную, донельзя огосударствлённую и по-прежнему нефтезависимую национальную экономику.

Не есть ли вот это всё самая грубая #ошибка Владимира Путина за все годы его пребывания во главе страны?