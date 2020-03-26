Юлия Снигирь опубликовала редкие архивные кадры с Евгением Цыгановым и их сыном Федором

26.03.2020, 15:00, Разное

Многие звезды, в том числе и отечественные, закрывшись на карантин, начали публиковать больше архивных кадров. И действительно, однотипные фотографии, сделанные в четырех стенах, могут сильно наскучить миллионам подписчиков. Сегодня “новыми” снимками поделилась актриса Юлия Снигирь. На летних ярких кадрах, помимо нее самой, изображены ее возлюбленный, актер Евгений Цыганов, их сын, 4-летний Федор, и друзья актрисы. Юлия призналась, что из-за вынужденной самоизоляции она предалась ностальгии, и заявила, что в нынешней ситуации в мире частично виноваты сами люди:

Простите за этот пост, но меня вдруг накрыла такая волна… Стала пересматривать фотографии в телефоне… Прогулки, путешествия, премьеры, встречи… Вспомнила какие-нибудь недовольства и расстройства по пустякам… Подумала, что мы не умеем ценить эту жизнь и вообще виноваты. Что мы мелочны и раздражительны часто. Показалось, а вдруг нужно просто попросить прощения – и весь этот ужас исчезнет? Здоровья нам всем.

Напомним, впервые Юлия показала сына от Евгения лишь в начале марта на его четвертый день рождения. Сами влюбленные вместе больше пяти лет и, по слухам, поженились осенью прошлого года. Однако ни Евгений, ни Юлия не дали ни одного интервью о своих отношениях за все это время. А их совместные снимки в соцсетях и вовсе можно пересчитать на пальцах одной руки.

О воспитании ребенка и сложностях материнства Снигирь не так давно рассказывала на YouTube-шоу Татьяны Лазаревой, в котором ведущая обсуждает проблемы родительства со звездами и приглашенным психологом. Тогда актриса призналась, что у сына бывают трудности с послушанием.

Напомним, о романе Юлии Снигирь и Евгения Цыганова начали говорить в 2015 году: ряд СМИ сообщил, что ради Юлии Евгений ушел от своей гражданской супруги Ирины Леоновой, когда та была беременна их седьмым общим ребенком. В марте 2016 года Снигирь родила сына Федора, не сообщив прессе имя отца ребенка, а пресса, в свою очередь, приписала отцовство Цыганову.

В начале сентября 2018 года у актеров случился официальный светский дебют в качестве пары: Юлия и Евгений впервые позировали фотографам вместе на премьерном показе фильма Авдотьи Смирновой “История одного назначения” в Москве. А зимой 2019 года Снигирь и Цыганов появились на премьере фильма в компании его детей от предыдущего брака с Ириной Леоновой – 4-летней Веры, 5-летнего Георгия, 8-летнего Александра, 9-летней Софии, 10-летнего Андрея и 11-летнего Никиты.