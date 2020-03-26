Россияне начали оправдывать свои долги коронавирусом

26.03.2020, 14:57, Новости дня

В среднем каждый житель страны должен банкам 19 000 рублей.

Россияне начали сообщать коллекторам и банкам, что не могут платить по долгам из-за коронавируса и карантина. Коллекторы называют это оправданиями и отговорками и прогнозируют, что в ближайшее время должников станет больше.

Пока на коронавирус ссылаются менее 1% должников, сообщили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Одни говорят, что боятся выйти на улицу, другие рассказывают о самоизоляции, третьи — о болезни, заявил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

«На данный момент случаи заражения зафиксированы лишь у 0,0005% населения, а во многих регионах они носят единичные случаи (один-два на весь регион). Практически все отговорки, связанные с пандемией, преследуют цель избежать ответственности» — заявил Мехтиев.

В то же время коронавирус повлиял на платёжеспособность отдельных клиентов. Глава одного из коллекторских агентств Давид Цацуа привёл в пример женщину, которая работает в школе в Китае. Образовательные учреждения закрыли, и она попросила о рассрочке.

«Фиксируем звонки, в которых должники говорят, что боятся выходить из дома и идти платить в банк», — сказал гендиректор другого коллекторского агентства Фёдор Вахата. По его словам, некоторые клиенты на самом деле напуганы.

По данным НАПКА, в среднем каждый россиянин должен банкам 19 000 рублей. По мнению Вахаты, в ближайшее время должников станет больше — многие компании закроются либо снизят сотрудникам зарплату.

Ранее стало известно, что долги россиян по алиментам достигли исторического максимума.