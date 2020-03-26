У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

26.03.2020, 14:57, Новости дня

Его состояние оценивается как крайне тяжелое

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщает Telegram-канал 112. Ранее стало известно, что 78-летний народный артист попал в реанимацию в больнице в московском поселке Коммунарка.

Информацию о положительном результате теста на коронавирус также подтвердил источники Telegram-каналов LSHOT и Mash. Представитель певца диагноз пока не подтвердил, официального заявления тоже нет.

В то же время друг артиста Владимир Винокур опроверг эту информацию: по его словам, Лещенко лечится от двустороннего воспаления легких.

«Глупости. Я бы знал первый, а у меня такой нет информации, хотя я всё время на связи и с Лёвой, и с женой. Он бодрый, насколько это возможно с двусторонним воспалением лёгких в 78 лет», – сказал Винокур.

Лещенко, недавно вернувшийся с гастролей по Северной Америке, и его супруга легли на обследование в госпиталь в Коммунарке, где содержатся пациенты с подозрением на коронавирус. Артист почувствовал недомогание и заподозрил COVID-19. Сообщалось, что Лещенко начал задыхаться, и у него снизился процент кислорода в крови. Позже медики диагностировали двустороннее воспаление легких. Как раз из-за этого артиста и перевели в реанимацию. Там он питается кислородом.

Директор артиста Олег Дмитриев отметил, что сначала Лещенко спросил совета у знакомых врачей и друзей. Все ему посоветовали самому поехать в больницу. Он так и сделал.

Напомним, ранее из известных личностей коронавирусом заразились Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, звезда «Игры престолов» Кристофер Хивью, Ольга Куриленко, Идрис Эльба и др.