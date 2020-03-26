 

Украина получила от ООН $33 млн на борьбу с коронавирусом

26.03.2020, 14:55, Новости дня

Украина получила от Организации объединенных наций (ООН) $33 млн в рамках программы “Глобальный план гуманитарного реагирования для борьбы с COVID-19”. Об этом сообщил в соцсетях представитель украинской делегации в ООН Олег Николенко.

 

По его словам, деньги будут направлены на реализацию гуманитарных проектов на Донбассе по обе стороны линии разграничения, в том числе на территории, которую контролируют пророссийские сепаратисты.

Деньги пойдут на финансирование: 

медицинских учреждений (доставку необходимого лабораторного оборудования и медикаментов), 
обеспечения продовольственной безопасности в регионе и раздачи товаров первой необходимости местным жителям, 
помощи лицам пожилого возраста и людям с инвалидностью;
дистанционного школьного образования, 
проведения информационных кампаний о том, как защитить себя и окружающих от вируса.

 

“Наиболее незащищенные категории украинцев будут иметь средства для лечения и минимизации негативного влияния коронавируса”, – пояснил Николенко. Он напомнил, что “Глобальный план ООН” предусматривает распределение около $2 млрд для сдерживания эпидемии COVID-19 в развивающихся странах Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщал, что Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ, Программа развития ООН и Министерство здравоохранения разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с коронавирусом с бюджетами около $38 и 20 млн.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на утро 26 марта в Украине было зарегистрировано 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Пять заболевших умерли. Четверть заболевших коронавирусом живут в Киеве – 40 человек. 

 



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