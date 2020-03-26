В Беларуси из-за угрозы коронавируса ввели двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну

26.03.2020, 14:55, Новости дня

Правительство Беларуси утром 26 марта из-за коронавируса ввело двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну из регионов, где есть случаи инфекции COVID-19. Как сообщает пресс-служба Совета министров, это сделано для предотвращения завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, на территории Беларуси.

Карантину не подлежат:

сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Беларуси, международных организаций и их представительств, а также члены их семей;

члены официальных делегаций;

водители транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок грузов;

экипажи воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;

иностранцы, которые следуют транзитом через территорию Беларуси для возвращения к месту жительства.

25 марта президент РФ Владимир Путин объявил, что следующая неделя в России из-за угрозы коронавируса будет нерабочей, но с сохранением заработной платы. Жители некоторых российских регионов, которые традиционно отдыхают в Беларуси, начали немедленно готовить поездки в эту страну. Совет министров не указывает, что постановление относится к этой группе россиян, но многие в Беларуси высказывали опасения, что жители России, где случаев коронавируса гораздо больше, чем в Беларуси, могут привезти вирус в соседнюю страну.

В Беларуси, по последним данным, коронавирусом заболели 86 человек. В России заболевших на порядок больше: 840 человек. Всего в мире коронавирусом заболели более 466 тысяч человек, более 21 тысячи умерли.