 

В Беларуси из-за угрозы коронавируса ввели двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну

26.03.2020, 14:55, Новости дня

Правительство Беларуси утром 26 марта из-за коронавируса ввело двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну из регионов, где есть случаи инфекции COVID-19. Как сообщает пресс-служба Совета министров, это сделано для предотвращения завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, на территории Беларуси. 

Карантину не подлежат: 

сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Беларуси, международных организаций и их представительств, а также члены их семей;
члены официальных делегаций;
водители транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок грузов;
экипажи воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;
иностранцы, которые следуют транзитом через территорию Беларуси для возвращения к месту жительства.

25 марта президент РФ Владимир Путин объявил, что следующая неделя в России из-за угрозы коронавируса будет нерабочей, но с сохранением заработной платы. Жители некоторых российских регионов, которые традиционно отдыхают в Беларуси, начали немедленно готовить поездки в эту страну. Совет министров не указывает, что постановление относится к этой группе россиян, но многие в Беларуси высказывали опасения, что жители России, где случаев коронавируса гораздо больше, чем в Беларуси, могут привезти вирус в соседнюю страну. 

В Беларуси, по последним данным, коронавирусом заболели 86 человек. В России заболевших на порядок больше: 840 человек. Всего в мире коронавирусом заболели более 466 тысяч человек, более 21 тысячи умерли. 

 



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