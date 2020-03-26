 

Китайские учёные изучили механизм внедрения коронавируса и выявили уязвимое место

26.03.2020, 14:53, Разное

В результате проведённого исследования китайским учёным удалось изучить механизм внедрения коронавируса и выявить уязвимое место SARS-CoV-2. Специалисты считают, что это поможет в разработке эффективного препарата для борьбы с инфекцией.
Учёные установили, что коронавирусная инфекция, внедряясь в организм человека, связывается с расположенными на поверхности клеток рецепторами CD147, что и является наиболее уязвимым местом. Также стало известно о SP-белке SARS-CoV-2, помогающем коронавирусу внедряться в клетки. Воспользовавшись методом иммуноэлектронной микроскопии исследователи выяснили, что созданный на основе антител CD147 препарат меплазумаб может ингибировать проникновение вируса в структурно-функциональную элементарную единицу, пишет «Медиапоток».

Ранее сообщалось об утверждённом в США лечении пациентов с тяжёлой формой коронавируса. Для терапии медики вводят заражённому человеку плазму крови выздоровевшего. Таким образом у пациентов, подключённых к аппаратам ИВЛ, повышается иммунная реакция для одоления патогенов коронавирусной инфекции.



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