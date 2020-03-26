Эксперты составили ТОП-10 флагманов 2020 года

26.03.2020, 14:53, Разное

Эксперты цифрового рынка составили ТОП-10 флагманских смартфонов 2020 года. В рейтинге принимали участие только те устройства, которые можно купить на территории России.

Открывает список Realme X2 Pro за 31 тыс. рублей с установленным в нём процессором Snapdragon 855+ и 8 ГБ ОЗУ. Дисплей диагональю 6,5 дюйма имеет каплиевидный вырез для фронтальной камеры. На девятом месте – Huawei P30 Pro за 49 тыс. рублей. В нём установлен Kirin 980 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Главным отличием этого смартфона является его камера с пятикратным оптическим увеличением. Восьмое место досталось южнокорейскому флагману Samsung Galaxy S10. Его стоимость начинается с 42 тыс. рублей, и «похвастаться» он может производительным процессором Snapdragon 855 и 8 ГБ ОЗУ. Главными отличиями являются хорошая основная камера и функция Face ID. Седьмое место закрепили за Samsung Galaxy S10+. Смартфон сохранил все достоинства более дешёвой версии и стал немного больше, за счёт 6,4-дюймового экрана.



Honor 20 Pro эксперты оценили ещё лучше, чем представителей южнокорейского бренда. При цене всего в 28 тыс. рублей он имеет экран на 6,2 дюйма с IPS матрицей, а также уже знакомый процессор Kirin 980 и стандартные для флагманов 8 ГБ ОЗУ. Главными отличиями можно считать сканер отпечатка пальцев на боковой грани и четыре модуля основной камеры. Пятёрку лучших открывает ещё один представитель китайского цифрового рынка в лице OnePlus 7T. Средняя цена – 34 тыс. рублей, и за эту стоимость покупатель получает мощный флагман на Android 10 с Snapdragon 855+ и 8 ГБ «оперативки». Единственным недостатком, сместившим телефон на пятую строчку, стала маленькая батарея объёмом 3800 мАч. Четвёртое место досталось полностью безрамочному Xiaomi Mi 9T Pro за 27 тыс. рублей. У телефона имеются все необходимые модули и датчики для соответствия флагману. Дактилоскоп встроен прямо в экран, есть поддержка двух SIM-карт и функция быстрой зарядки, процессор Snapdragon 855, работающий в паре с 6 ГБ ОЗУ. Самым главным достижением можно считать хорошее время работы, ведь на тестах UL Benchmarks он продержался 13 часов 22 минуты.



Тройку лучших открывает Samsung Galaxy Note 10+. За 70 тыс. рублей можно получит огромный телефон с 6,8-дюймовым экраном и 12 ГБ ОЗУ. При желании можно подключить флеш-карту до 1 ТБ, а время беспрерывного просмотра видео составляет 20 часов. OnePlus 7 Pro занял вторую строчку. Он ничем не отличается от модели 7T, за исключением другой батареи и процессора – и, как следствие, отличается большим временем автономной работы.

Самым лучшим признан Xiaomi Mi Note 10 Pro. У него имеется пять камер и самая мощная батарея на 5260 мАч. Стоимость – 37 тыс. рублей. Имеется Snapdragon 730G и 8 ГБ ОЗУ. Этот флагман считает лучшим камерофоном современности и отлично подойдёт любителям качественных фотографий и видео.