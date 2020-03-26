Блогеры высмеяли самые нелепые слухи о голосовании по Конституции

26.03.2020, 14:53, Новости дня

Блогеры проекта «АнтиПропагада» высмеяли самые нелепые высказывания несистемной оппозиции о голосовании по поправкам в Конституцию.

Авторы блога отмечают, что «поправки в Конституцию продолжают будоражить умы оппозиционеров, которые в попытках дискредитировать процедуру распространяют нелепые высказывания по поводу голосования, попутно заявляя о якобы намеренных планах провести его в разгар эпидемии, о якобы нелегитимности процедуры, о ее завышенной стоимости и даже о введении уголовной ответственности для тех, кто будет пресекать фальсификации во время голосования», передает «Ридус».

Блогеры заподозрили, что представители несистемной оппозиции считают, будто «такие слова спровоцируют хайп, так как Конституция и коронавирус – это две наиболее читаемые темы на данный момент».

Так, например, блогер Алексей Навальный и его сторонники распространяют в Сети информацию о том, что голосование якобы приведет к увеличению числа зараженных коронавирусом.

«На самом же деле президентский указ о назначении датой голосования 22 апреля не гарантирует его проведение в этот день. О возможности перенести голосование в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавирусной инфекции говорил сам Владимир Путин и глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. «Главное – здоровье россиян», – указали в «АнтиПропагаде».

Следующая подборка посвящена «нелегитимности всенародного голосования»: оппозиционеры распространяют информацию о том, что президентский законопроект уже якобы вступил в силу, хотя в действительности это не так.

«То, что данные деятели лгут своим подписчикам подтверждается особым порядком вступления закона в силу, который прописан в документе. Там указано, что текст поправок сначала должен быть отправлен на экспертизу в Конституционный суд, а затем в случае получения положительного решения проводится общероссийское голосование. После оглашения его результатов принимается решение о вступлении или невступлении в силу поправок в Конституцию. Участие в голосовании осуществляется тайно и добровольно», – объясняют авторы блога.

В Сети также развенчали популярный оппозиционный вброс о завышенной стоимости процедуры голосования, которая якобы составляет 40 млрд рублей: «По официальным данным, стоимость организации голосования будет сопоставима с другими федеральными избирательными кампаниями. Например, выборы президента в 2018 году обошлись в 14,8 млрд рублей (…), что в несколько раз меньше, чем тиражируемая оппозиционерами сумма».

Напомним, в среду Путин подписал указ «О переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». В указе говорится, что новая дата голосования будет определена отдельным указом президента.

В Кремле уточнили, что 22 апреля, будет рабочим днем, так как голосование по поправке к Конституции перенесено на более поздний срок.