 

Блогеры высмеяли самые нелепые слухи о голосовании по Конституции

26.03.2020, 14:53, Новости дня

Блогеры проекта «АнтиПропагада» высмеяли самые нелепые высказывания несистемной оппозиции о голосовании по поправкам в Конституцию.

Авторы блога отмечают, что «поправки в Конституцию продолжают будоражить умы оппозиционеров, которые в попытках дискредитировать процедуру распространяют нелепые высказывания по поводу голосования, попутно заявляя о якобы намеренных планах провести его в разгар эпидемии, о якобы нелегитимности процедуры, о ее завышенной стоимости и даже о введении уголовной ответственности для тех, кто будет пресекать фальсификации во время голосования», передает «Ридус».

Блогеры заподозрили, что представители несистемной оппозиции считают, будто «такие слова спровоцируют хайп, так как Конституция и коронавирус – это две наиболее читаемые темы на данный момент».

Так, например, блогер Алексей Навальный и его сторонники распространяют в Сети информацию о том, что голосование якобы приведет к увеличению числа зараженных коронавирусом.

«На самом же деле президентский указ о назначении датой голосования 22 апреля не гарантирует его проведение в этот день. О возможности перенести голосование в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавирусной инфекции говорил сам Владимир Путин и глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. «Главное – здоровье россиян», – указали в «АнтиПропагаде».

Следующая подборка посвящена «нелегитимности всенародного голосования»: оппозиционеры распространяют информацию о том, что президентский законопроект уже якобы вступил в силу, хотя в действительности это не так.

«То, что данные деятели лгут своим подписчикам подтверждается особым порядком вступления закона в силу, который прописан в документе. Там указано, что текст поправок сначала должен быть отправлен на экспертизу в Конституционный суд, а затем в случае получения положительного решения проводится общероссийское голосование. После оглашения его результатов принимается решение о вступлении или невступлении в силу поправок в Конституцию. Участие в голосовании осуществляется тайно и добровольно», – объясняют авторы блога.

В Сети также развенчали популярный оппозиционный вброс о завышенной стоимости процедуры голосования, которая якобы составляет 40 млрд рублей: «По официальным данным, стоимость организации голосования будет сопоставима с другими федеральными избирательными кампаниями. Например, выборы президента в 2018 году обошлись в 14,8 млрд рублей (…), что в несколько раз меньше, чем тиражируемая оппозиционерами сумма».

Напомним, в среду Путин подписал указ «О переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». В указе говорится, что новая дата голосования будет определена отдельным указом президента.

В Кремле уточнили, что 22 апреля, будет рабочим днем, так как голосование по поправке к Конституции перенесено на более поздний срок.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Министр здравоохранения ФРГ – Германии грозит эпидемия коронавируса

13.02 / Эксперты назвали главную причину назначения Шапши врио губернатора Калужской области

24.03 / Рыбаки выловили из Иртыша речное чудовище

13.02 / Роспотребнадзор потребовал вернуть сбежавшую из больницы Боткина пациентку через суд

26.02 / Названы сроки начала работы РЛС «Резонанс-Н» на Новой Земле

25.03 / В Совфеде оценили введение налога на проценты по вкладам на отток капиталов

06.03 / Прибывших рейсами из Италии и Мюнхена россиян попросили обратиться к врачам

23.03 / Посол РФ призвал соотечественников вернуться из Турции

25.03 / В Сенате США согласован пакет экономического стимулирования на сумму в два триллиона долларов

04.03 / Самолет “Уральских авиалиний” экстренно сел в Казани из-за сердечного приступа у пассажира

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска