 

Глава Alibaba поблагодарил Россию за помощь Китаю в разгар пандемии

26.03.2020, 14:48, Новости дня

Основатель Alibaba Джек Ма во время телефонного разговора с главой Минобороны Сергеем Шойгу отметил, что был глубоко тронут помощью, которую РФ оказала в период развития пандемии коронавируса в Китае, информирует пресс-служба министерства обороны.

Джек Ма также подчеркнул, что помогает РФ сейчас и готов продолжать эту работу в знак глубокого уважения и дружеских отношений с главой российского военного ведомства. Шойгу, в свою очередь, поблагодарил предпринимателя за переданный груз – 1 млн масок и 200 тыс. тестов на коронавирус, передает РИА «Новости».

«Вы являетесь настоящим другом нашей страны! Мы признательны за ваши бескорыстные усилия по содействию в борьбе с коронавирусом. Я не только ценю наши дружеские отношения, но и дорожу ими», – подытожил Шойгу.

Напомним, новая коронавирусная инфекция вспыхнула в Ухане. В целях борьбы с пандемией Минобороны обещало построить 16 инфекционных центров до 15 мая

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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