 

ОАЭ одобрили пять рейсов для вывоза россиян

26.03.2020, 14:48, Новости дня

Власти ОАЭ разрешили российским авиакомпаниям совершить пять рейсов для вывоза россиян, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«[Объединенные Арабские] Эмираты дали разрешение на пять рейсов. Спасибо, Абу-Даби», – сообщила Захарова в своем Facebook.

Ранее официальный представитель властей ОАЭ сообщил, что правительство страны разрешило авиакомпаниям РФ вывезти туристов.

18 марта стало известно, что власти ОАЭ приняли решение закрыть границы для всех иностранных туристов, в том числе для россиян.



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