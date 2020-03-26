Мнение: Петербургский кайтсерфер, заразившийся коронавирусом, раскрыл правду о своем лечении в Коммунарке

26.03.2020, 14:45, Разное

Далеко не каждый человек, волей судьбы соприкоснувшийся с новой коронавирусной инфекцией, может открыто об этом заявлять с улыбкой на лице и сохранять спокойствие. Хотя бы публично.

Чемпион мира по кайтсерфингу, петербуржец Петр Тюшкевич, к несчастью, стал одним из пациентов клиники московской Коммунарки, куда госпитализируют людей с подозрением на вирус или тех, у кого диагноз оказался подтвержденным.

Петр рассказывает в своем аккаунте в Instagram о том, что происходит с ним в стенах больницы и как врачи лечат его от коронавирусной инфекции.

Накануне Тюшкевич сообщил, что он прошел процедуру компьютерной томографии, которая показала три очага воспаления в легких – пневмонию.

Петр рассказывал, что КТ ему делали в последний раз двенадцать дней назад, по прибытии в медицинский центр. Тогда снимок оказался обнадеживающим: никаких воспалений в дыхательных путях специалисты не нашли и решили лечить его от кашля, температуры и боли в горле. При этом, спустя неделю температура упала, но кашель никуда не делся.

По словам Тюшкевича, мнения его докторов о дальнейшем лечении разошлись: кто-то посчитал, что пневмония имеет вирусный характер (в этом случае антибиотики недейственны), другие выразили уверенность, что Петру нужно срочное лечение антибиотиками.

Судя по публикациям в его Instagram, доктора избрали второй подход к терапии.