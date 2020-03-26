Audi отзовет более 200 кроссоверов Q7 и Q8 в России

26.03.2020, 14:34, Новости дня

Немецкий автогигант Audi намерен отозвать на российском рынке свои кроссоверы Q7 и Q8.

В компании указали, что причина данного решения состоит в высокой вероятности растрескивания сиденья. Таким образом, под вынужденное обслуживание попадут всего 246 автомобилей, которые были проданы с 2019 года по текущее время. Вместе с тем эксперты не исключают, что имеющийся дефект может отразиться на жгуте проводов с последующей их порчей.

Представители российского офиса компании сообщили, что все работы по устранению выявленных дефектов будут осуществляться за счет производителя, а потому в ближайшее время владельцам техники будут присланы письма с приглашением посетить сервисные центры Audi.