Toyota вывела на тесты новый Yaris

26.03.2020, 14:33, Новости дня

Японская компания Toyota приступила к тестовым испытаниям обновленной версии популярного хетчбэка Toyota Yaris.

В частности, обнаруженный экземпляр получил плотную защитную пленку, через которую сложно рассмотреть все детали кузова. Вместе с тем модификация кроссовера Toyota Yaris появится на европейском рынке уже в следующем году. Изначально премьера была запланирована на женевском автосалоне, но мероприятие отметили из-за вспышки коронавируса.

Кроме того, обнаруженная версия Toyota Yaris имеет приподнятую подвеску. Автомобиль получит темные диски, улучшенную головную оптику. Предполагается, что новый кроссовер получит гибридную установку с 1,5-литровым бензиновым мотором и электродвигателем, однако его мощность пока не раскрывается.